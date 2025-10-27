Lukaku può bruciare i tempi, Il Mattino: "Può esser pronto prima della SuperCoppa"

Se il Napoli vive ore di grande preoccupazione per le condizioni di Kevin De Bruyne, dall'infermeria arriva una buona notizia per un altro big di Antonio Conte, ovvero Romelu Lukaku che sta bruciano le tappe. Come scrive l'edizione odierna de Il Mattino, il belga "Ha già prenotato il volo per Capodichino" per iniziare la fase due del recupero.

"Ha recuperato, e a tempo di record, dalla lacerazione della fibra del retto femorale (muscolo anteriore) della gamba rimediato a Castel di Sangro. Lukaku sarà a Napoli la prossima settimana e inizierà il programma di recupero per il ritorno in campo. Per dicembre potrebbe essere pronto. Addirittura prima della data fissata, la Supercoppa Italiana."