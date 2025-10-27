Collovati: "Di Lorenzo allarga la gamba, chi ama il calcio non può dire che era rigore!"

Nel corso de 'Il sabato al 90' su Rai 2, l'ex calciatore campione del mondo Fulvio Collovati ha commentato Napoli-Inter: "La partita si è innervosita per il calcio di rigore. Lite Lautaro-Conte? Se succede questo in campo vuol dire che qualcosa prima c'era. Un pregresso. Rigore? Su queste cose non puoi scherzare. Mkhitaryan non è andato addosso al giocatore del Napoli. Uno che ama il calcio non può dire che questo è calcio di rigore. Guarda cosa fa Di Lorenzo. Allarga la gamba. Il rigore ha inciso fino ad un certo punto. L'Inter deve fare il mea culpa sulle sue fragilità. Sull'1-0 ha preso un gol assurdo. Non c'è più la personalità dell'arbitro in campo. Non lo aveva dato. L'assistente, che non so che cosa abbia visto, lo segnala. L'arbitro deve avere personalità.

C'è una mancanza di rispetto da parte di Lautaro. Conte o lo ami o lo odi. Lui è allenatore che ha personalità, non le manda a dire. Evidentemente c'era qualcosa tra lui e Lautaro. Ragazzi, non dobbiamo fingere. Non è che uno può andare d'accordo con tutti gli allenatori. Marotta? Sono dichiarazioni di parte. Non mi piace quando i dirigenti esprimono questi concetti. Conte polemico. Vivi più con i calciatori che con la famiglia e dici di non averlo conosciuto. Questa è una frase polemica di Conte nei confronti di Lautaro. Questa è una bugia. L'Inter ha giocato un ottimo primo tempo e poteva benissimo pareggiare. Una difesa totalmente sbilanciata. Dove era la difesa dell'Inter? Questa difesa ha subito già 11 gol. La difesa di una squadra favorita non può subire gol in questo modo".