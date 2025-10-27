Lite Del Piero-Bergomi a Sky: “Inter più forte da 4 anni, non la più brava”, “E' il contrario! Non è che se urli…”

Confronto acceso nello studio di ‘Sky Calcio Club’ tra gli ex calciatori Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero sul reale valore dell’Inter.

Del Piero: "Mi dispiace Beppe, ma l'Inter è la più forte da 4 anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti e vincono gli scudetti. Ma la rosa dell'Inter è da 4 anni la più forte e io continuo a dirlo".

Bergomi: "E come mai l'Inter non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. Rispetta anche quello che dico io. Perché da 4 anni dico che l'Inter non è la più forte ma la più brava e infatti i risultati dicono che ho ragione io".

Del Piero: "Non sto urlando, ho detto che sono i più forti da 4 anni. Se non sei d'accordo va bene. Ma chi è che da anni è sempre in corsa per vincere? L'Inter. E quindi è la più forte. Ha fatto due finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell'Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan, Juve e Roma".

Bergomi: "Infatti l'Inter è stata brava, non è la più forte. Facendo mercato a zero da 4 anni, scoprendo giocatori, facendoli giocare in modo diverso. Per quello è stata brava, quella è la bravura. È brutto dirlo, ma l’Inter ha bisogno di un difensore veloce, di un centrocampista fisico e di un attaccante da uno contro uno. Ieri questi difetti sono venuti fuori tutti".

Del Piero: "Zio, io ho un’opinione diversa, l’Inter è la squadra più forte in tutti questi anni per i giocatori che ha. Poi è stato bravo Inzaghi, la società, tutto quello che vuoi. Ma se guardo le altre squadre vedo nitidamente il Milan, la Roma e la Juve che hanno necessità di uno o due reparti di essere sistemati. Se io guardo l'Inter, non ha necessità. Non vedo un reparto che debba essere sistemato".

Bergomi: “Ora, è brutto dirlo, però l'Inter ha bisogno di un difensore veloce, un centrocampista fisico e un attaccante da uno contro uno. Ieri sono venuti fuori tutti questi difetti qua".

Del Piero: “Ma gli altri ce l'hanno? Non so cosa manca, ma gli altri ce l'hanno? Sto parlando rispetto alle altre italiane”.

Bergomi: “Ma perché il Napoli cosa ha di meno? Cosa ha di meno il Milan? Hanno più fisicità, hanno più velocità. Gli attaccanti? Hanno più fisicità”.

Del Piero: “Vabbè dai manda le immagini del rigore che è meglio".