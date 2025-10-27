A dicembre può scattare l'emergenza a centrocampo: Conte perderà un altro big
Non solo De Bruyne, che rischia un lungo stop: il Napoli può arrivare molto corto in mezzo al campo da inizio dicembre in avanti, quando Conte perderà anche un altro faro come Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa (21 dicembre-18 gennaio in Marocco). Questa è l'amara considerazione fatta dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
"Il camerunese sicuramente salterà la Supercoppa di Riad, come due stagioni fa. Un altro problema enorme, che costringerà Conte a rinunciare a due dei Fantastici 4 in un momento chiave della stagione. Ora, però, la speranza è di avere al più presto di nuovo in campo Lobotka e magari riuscire a trovare un antidoto contro la sfortuna. I guai fisici sono stati già tanti e hanno toccato tanti giocatori fondamentali per il nuovo Napoli. Da Lukaku a Rrahmani, da Buongiorno a Hojlund, Conte quasi mai ha avuto la squadra al completo".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lecce
|Napoli
