Bergonzi alla Rai: "Altro che rigore su Di Lorenzo, andava ammonito per gesto antisportivo!"

"L’assistente si prende la responsabilità in epoca Var, ma cosa succede?". Mauro Bergonzi, ex arbitro, parla così alla Domenica Sportiva sulla Rai del rigore assegnato al Napoli contro l'Inter: "La gamba sinistra di Di Lorenzo si allarga tantissimo, non a proteggere il pallone, cerca un contatto e un fallo. Il contatto poi è leggerissimo, ma è la gamba sinistra di Di Lorenzo: questo è un gesto antisportivo!

Mi sarei aspettato che il Var Marini richiamasse il direttore di gara davanti al monitor per fargli vedere questa situazione, questa gamba sinistra che si allarga in modo improprio a creare un inganno, un danno al giocatore dell’Inter. Per me qua non è mai calcio di rigore e ci poteva stare il cartellino giallo per l’antisportività del giocatore del Napoli".