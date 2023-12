Santacroce: "Nessuno nel mondo avrebbe potuto sostituire Kim"

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Fabiano Santacroce, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per sostituire Kim non c’è nessuno che possa farlo al mondo, quello che ha dimostrato il coreano è difficile da ritrovare. Kim aveva già esperienza prima di arrivare al Napoli. Meret? Gli serviva una prestazione come quella di ieri, è arrivata una ventata di ottimismo. E’ stata bellissima la parata con la mano di richiamo”.