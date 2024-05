Savoldi: "Osimhen segna di testa come facevo io? Più o meno, ma lui ha gambe da cicogna"

“Il Napoli secondo me deve provare ad andare in Conference League, è il minimo indispensabile".

L'ex bomber azzurro Beppe Savoldi ha parlato a 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il Napoli secondo me deve provare ad andare in Conference League, è il minimo indispensabile. Non vedere il Napoli fuori nelle coppe europee sarebbe un vero dispiacere. La squadra azzurra ha fatto un campionato incredibile, ma adesso è inutile cercare ragioni su cosa sia successo: stendiamo un velo pietoso. Spalletti aveva portato il Napoli a livelli superlativi, e l’ambiente ha risentito molto del suo addio. E’ inutile cambiare tanti allenatori: ne potevi cambiare anche dieci, ma i giocatori non sentivano più lo stimolo morale del loro condottiero, colui che li aveva pungolati e stimolati fino all’ultimo, e si sono lasciati andare. Non è una cosa bella, ma una reazione che ci può stare: è comprensibile.

Osimhen segna di testa come facevo io… più o meno… lui è più alto. Al di là delle caratteristiche e dei confronti, è un giocatore sensazionale, un trascinatore: se sta bene ed è in giornata, fa la differenza. L’anno scorso faceva reparto da solo. Ha gambe da cicogna che gli permettono di arrivare dappertutto. Di testa, è davvero eccezionale. Io non ero altissimo, ma sentivo dove sarebbe andato il pallone e puntavo molto sull’anticipo rispetto al difensore. E’ chiaro che se, come pare, andrà via, la sua assenza l’anno prossimo si sentirà moltissimo.

Chi mi piace, oggi, tra gli attaccanti italiani? I centravanti ci sono, abbiamo numeri 9 di qualità, ma dipende sempre da come vuoi giocare e dall’idea trasmessa dall’allenatore a tutta la squadra. In Italia non c’è un centravanti più forte di tutti: ne vedo di bravissimi, alcuni più adatti di altri a determinati allenatori. Quando giocavo io, non è che mi potessero lanciare le palle lunghe come ad Osimhen: mi arrivavano palle lateralmente e, lì in mezzo, io c’ero. La squadra va organizzata così, in base alle caratteristiche della punta che hai nella tua rosa”.