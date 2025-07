Scarlato: “Ndoye non è un fenomeno! Cifre esagerate, il Napoli ha fatto bene a ritirarsi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex capitano del Napoli. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il Napoli ha perso Dan Ndoye, che si è accasato al Nottingham Forest. Partendo dal presupposto che, probabilmente, le cifre erano realmente eccessive, le chiedo: Conte ha bisogno di un esterno d’attacco. Su chi punterebbe? “Io ho espresso il mio parere diverse volte: Lookman sarebbe l’ideale, per tante situazioni. Ha la capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica, fare gol. Quindi un profilo che, se non è proprio lui, almeno gli si avvicini. Mi viene in mente, così su due piedi, Laurienté del Sassuolo, che forse è un obiettivo più percorribile. Penso che i costi siano differenti.

Sta di fatto che Ndoye l’ho visto giocare e, onestamente, non mi è sembrato tutto questo fenomeno. È un ottimo giocatore, con margini di crescita importanti, ma le cifre sono altissime. E poi, se uno preferisce il Nottingham Forest a Napoli, vuol dire che qualcosa non va. Probabilmente è stata anche una questione di cifre, perché a 40 milioni più bonus, più il 20% sulla futura rivendita, credo che il Bologna abbia fatto l’affare del secolo. Il Napoli ha fatto bene a ritirarsi, perché sono cifre non congruenti con il valore attuale del giocatore. È vero che è un ottimo calciatore, come ho detto prima, ma parliamo di cifre che si potevano aggirare sui 35-40 milioni totali, ma senza bonus, senza percentuali. Così sì. Ma quelle richieste erano davvero eccessive”.