Schwoch: “I giocatori possono scrivere un’altra pagina incredibile, un po’ li invidio…”

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, è intervenuto l'ex attaccante azzurro e commentatore tv, Stefan Schwoch: “Parma-Napoli? Dal mio punto di vista non è stata una partita bellissima, contro una squadra che sta avendo difficoltà a chiudere questo campionato e che ha avuto più di un match-ball. Adesso non contano più l’allenatore e la società, che hanno avuto grandissimi meriti, ma i calciatori che devono capire che per vincere le partite occorre essere tosti. Non conta chi va in campo, le gare vanno vinte fin dalla sera prima o durante la settimana.

Questi ragazzi un po’ li invidio, perché hanno la possibilità di scrivere un’altra pagina incredibile a Napoli, dove se vinci rimane per sempre. Io ho avuto la fortuna, seppure in un campionato minore, di vincere in questa piazza e ancora oggi dopo 25 anni quando vengo i tifosi mi ringraziano.

I ragazzi, con il Cagliari, devono trovare la forza che è mancata contro il Parma. Devono sapere che non c’è un domani: bisogna raccogliere tutto subito ma non sarà facile, il Cagliari verrà a giocarsela senza avere nulla da perdere. Lo spirito, la motivazione e l’adrenalina che scorreranno nelle vene dei calciatori azzurri dovrà essere amplificata a mille rispetto a quella degli avversari. Bisognerà vincerla già nel sottopassaggio, ma non dimentichiamo che in questa stagione il Napoli ha sempre faticato con le piccole. Non dimentichiamoci che con il Genoa bisognava vincere, ma si è pareggiato per 2-2.

Neres o Raspadori in campo? Penso Conte opterà ancora per l’ex Sassuolo, per poi affidarsi a Neres in corso d’opera. Ovviamente mi auguro che non ce ne sia bisogno contro i sardi, perché significherebbe che la gara non si è messa bene.

Como-Inter? Inzaghi partirà con la squadra titolare, ma appena arriveranno i primi gol dal Maradona inizierà a effettuare le sostituzioni. Ipotesi spareggio con l’Inter? Non si disputerà. Il Napoli vincerà lo Scudetto, ne sono convinto al 100%”.