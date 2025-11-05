Scozzafava: "Conte ha mandato un messaggio anche a se stesso dopo l'Eintracht"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di "Un calcio alla radio, è intervenuto la giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava: "Il Napoli poteva fare qualcosina in più anche senza rischiare troppo. Nell'area avversaria ci sono arrivati, ma senza precisione. È evidente che questo è un momento difficile per gli attaccanti. Scelte sbagliate e mancanza di precisione. E poi non c'è chi rifornisce Hojlund. Così diventa tutto più complicato. Qualcosa in più il Napoli doveva fare. Conte sa perfettamente cosa non gli sta dando questa squadra.

Le parole dell'allenatore sugli impegni ogni tre giorni? È la prima volta che il Napoli affronta la Champions con questa nuova formula e con la gestione che vorrebbe Conte. Quel suo "dobbiamo crescere" è un messaggio indirizzato a tutti, anche a lui stesso. Forse si sta accorgendo che la squadra ha gambe pesanti e forse serve qualcosa di più da parte di tutti, per questo ha lanciato un messaggio anche allo staff medico e tecnico".