L'indizio di Manna sul prossimo mercato del Napoli

"Cosa serve ancora alla squadra? Noi avevamo bisogno di allungare la panchina. Il prossimo nostro mercato sarà magari diverso ancora". Così il ds del Napoli Giovanni Manna oggi prima del fischio d'inizio della gara del Maradona. Manna ha fatto capire che dopo un mercato di quantità, come definito anche da Conte, nella prossima estate o forse già a partire da gennaio il club azzurro lavorerà a pochi colpi ma mirati per migliorare e rinforzare ancora di più l'organico. 