Conte, l’uscita che fa discutere: "Il club sta capendo che vuol dire giocare ogni tre giorni"

Nel corso della sua conferenza stampa post-partita, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha commentato così il pari di ieri facendo riferimento anche al doppio impegno settimanale: "Tutti quanti vorremmo passare il turno, entrare nelle prime 8 con super-potenze come Bayern, Real, Barcellona che devono però cannare. L'anno scorso è successo, ad esempio. Noi dobbiamo pensare a noi. A fare il nostro percorso. A crescere nella gestione delle tre partite ogni settimana. Ma crescere tutti e capire come club che ora è diverso. Le situazioni che tu affronti sono diverse.

Non si può pensare di andare avanti sempre con gli stessi giocatori ma noi siamo costretti, abbiamo avuto anche qualche infortunio. Sono tutte cose che stiamo affrontando quest'anno facendo una bellissima esperienza. Il club sta capendo che significa giocare ogni tre giorni con infortuni e inventando ruoli come sta accadendo quest'anno. Tutte problematiche che stiamo affrontando. Poi chiaro l'ambizione rimane, tutti vogliono vincere la Champions o entrare tra le prime otto, però poi c'è la realtà e le partite ogni tre giorni...".