Podcast Rai, Paganini: "Conte ha un'idiosincrasia con gli impegni ravvicinati da sempre"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Conte, come mai così tanta fatica in Europa? "Ha una idiosincrasia con gli impegni ravvicinati, è da sempre che è così. Le stesse problematiche ce le ha avute con le altre. E' uno che soffre dal punto di vista della programmazione le coppe, ma anche come turnover. Se vuoi crescere come squadra e allenatore devi essere protagonista in Europa, invece lui punta a un obiettivo. E' un Napoli poi che rispetto all'anno scorso fa fatica, anche con squadre inferiori, vedi Como, Lecce, Cagliari, Pisa...In Italia fa fatica con queste squadre, e in Europa, che è un altro livello, i problemi si amplificano".

Un pensiero sull'Atalanta? "Non mi sembra che ci sia un ambiente idilliaco. Vedi le dichiarazione di Carnesecchi e la replica di Juric. Queste cose le fai dentro lo spogliatoio, se le fai pubblicamente vuol dire che c'è una situazione non delle migliori. Gasperini ha alzato l'asticella e Juric deve mantenere almeno la nave dritta. Ora deve mantenere questo rango ed è dura".