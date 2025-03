Serena tuona contro gli arbitri: "Tranvata di McTominay a Dumfries non sanzionata. Spiegateci!"

vedi letture

Il noto ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, Aldo Serena, ha voluto commentare alcuni episodi del weekend di Serie A, attaccando in maniera non troppo velata gli arbitri e la loro gestione degli eventi. Sul proprio profilo X, l'ex centravanti si è concentrato soprattutto su Napoli-Inter e Milan-Lazio, analizzando il calcio di rigore concesso ai biancocelesti: "Qui il contatto non c'è e se c'è è infinitesimale. Il giorno prima una tranvata di McTominay a tutta velocità su Dumfries non sanzionata. Ma spiegateci? Fateci capire bene la logica? Anche quella delle spinte con le mani o senza. Quando è, e come e cosa si può fare?".

