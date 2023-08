Sindaco Castel di Sangro: "Anno prossimo maggior coinvolgimento per i tifosi più giovani"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

"Ogni giorno ci sono stati allenamenti da 5 mila presenze, c'è sempre stato un pubblico notevole. Abbiamo avuto grande risposta da questo punto di vista, anche in giorni in cui non ce l'aspettavamo. Per accogliere i tifosi abbiamo fatto di tutto, ampliando la capienza dello stadio e facendo tutti gli accorgimenti allo store.

Maggiore coinvolgimento dei tifosi? Quest'anno era molto complicato. Il Napoli ci ha provato, ma con tutte queste persone è difficile da gestire, finisci per avere qualche persona contenta ma la maggior parte scontenta. Per il prossimo anno ci sarà maggiore attenzione ai bambini".