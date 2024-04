Sindaco Castel di Sangro: "Napoli ha esercitato opzione fino al 2032! Le date..."

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal.

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Il Napoli sarà per altri sei anni in ritiro a Castel di Sangro? Saranno otto, perché mancano due anni del primo accordo ed altri sei a partire dal 2026. Il Napoli ha esercitato l’opzione contrattuale, ci stiamo programmando diverse attività per i tifosi e per chi sarà in zona nel periodo del ritiro, attorno allo stadio Patini e al palazzetto dello sport.

25 luglio-10 agosto oppure 26 luglio e 11 agosto? Il periodo è tutto sommato quello lì, dopo Dimaro ci saranno due-tre giorni di riposo. Le ufficialità poi arriveranno, per dare lustro al Napoli, alla regione Abruzzo, alla città di Castel di Sangro. Arriva un Conte al Castello di Castel di Sangro? Incrociamo le dita, tifiamo per questa soluzione”