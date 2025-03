Sindaco Castel Volturno: "Il nuovo centro sportivo del Napoli sarà un'opera d'arte"

La futura casa del Napoli nascerà in località La Piana di Castel Volturno. Questa mattina ne hanno parlato il Corriere dello Sport e Repubblica con tutti i dettagli relativi ai lavori che dovrebbero partire in estate e con il Napoli che nel frattempo continuerà ad allenarsi al Training Center distante 7 chilometri.

“Il pilastro fondamentale del ragionamento è che il Napoli rimanga a Castel Volturno. Mantengo- ha riferito il sindaco di Castel Volturno, Pasquale Marrandino, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - il massimo riserbo sulla scelta di De Laurentiis, ci sono varie proposte sul tavolo, di cui La Piana è solo una delle opzioni. Ci sono proposte da privati e da enti pubblici. C'è tanta serietà ed istituzionalità da parte della società in merito a questa scelta, e la precisa volontà di restare a Castel Volturno. C'è fermento ed è un fermento serio e produttivo di cui bisogna essere entusiasti. Per il territorio è una grande vetrina ed una possibilità di implementazione di posti di lavoro e di introiti economici. Spero che De Laurentiis faccia questo regalo al territorio in termini sociali ed economici. Il centro sportivo sarà un’opera mastodontica che porterebbe lavoro ed infrastrutture ed è per questo che ho dovuto svestirmi dei panni del tifoso ed affrontare la questione con lucidità e cinismo per il bene del territorio. Castel Volturno non può perdere questa opportunità importantissima. Il Napoli vuole investire sul territorio e sui giovani, anche sulla primavera. Il centro sportivo del Napoli sarà un’opera d’arte”.