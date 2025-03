Nuovo centro sportivo, annuncio Cds: "Svolta e accordo totale per terreni a Castel Volturno"

Svolta per il futuro della nuova casa del Napoli. Ci siamo, accordo a un passo. Intesa e area individuata. La squadra azzurra resterà a Castel Volturno. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ampio focus con tutti i dettagli.

"Il Napoli ha individuato la zona in cui coltiverà sogni e progetti futuri: la prossima casa del club sorgerà a La Piana. La Piana di Castel Volturno, per la precisione, località a un passo dal lembo di terra e sabbia di Pinetamare che da anni fa da sfondo al centro sportivo della squadra.

L’accordo con la famiglia Coppola, titolare della proprietà del terreno così come del vecchio, è stato ormai raggiunto: i termini della compravendita vanno definiti e ratificati, cosa che magari avverrà al rientro del presidente dagli Stati Uniti. I lavori dovrebbero partire in estate, diciamo tra giugno e luglio.

dodici campi, di cui una parte destinata alla prima squadra e il resto eventualmente ai ragazzi del vivaio. E ancora: il nuovo centro sportivo contemplerà ovviamente gli uffici così e tutte le strutture di contorno che fanno parte della quotidianità di una squadra: palestre, magazzini, area medica all’avanguardia, foresteria e ogni di tipo di elemento utile alla vita di una società sportiva tra le top d’Europa".

Da Gmaps ecco La Piana, la zona individuata dal Napoli per la costruzione del nuovo centro sportivo e in una foto anche la distanza in km con l'attuale centro sportivo: