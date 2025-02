Sindaco Castel Volturno: “Nuovo centro sportivo? ADL vuole procedere e tratta con i Coppola”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto il sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino: “C’è tutta la volontà per trattenere il Napoli a Castel Volturno. La famiglia Coppola, titolare del centro sportivo attuale e della eventuale località nuova a La Piana, ha fatto un’offerta al Napoli per la cessione di strutture e di terreni. Ci sono anche offerte dal punto di vista pubblico, in quanto il piano regolatore a Castel Volturno è stato approvato e burocraticamente non ci sono vincoli urbanistici e ambientali. Sarebbe più facile cominciare i lavori.

Qualcuno si prende meriti gratuiti, per noi è molto importante avere il Napoli nella nostra città. Il nome della squadra e della società associata a Castel Volturno porta prestigio e orgoglio, ma anche la possibilità di riportare la bellezza sul nostro territorio, spesso offuscato da una cattiva immagine. De Laurentiis sarà libero di scegliere la soluzione migliore: ci saranno sicuramente incontri a breve. Per noi l’importante è che la cosa si faccia e che si faccia in fretta. Ho la sensazione che De Laurentiis sia determinato a concludere il prima possibile”.