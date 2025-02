Sindaco Como: “Abbiamo ampliato il settore ospiti, spero sia una bella festa”

Alessandro Rapinese, sindaco di Como, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ampliamento del settore ospiti del Sinigaglia? Era una sorpresa in serbo per i tifosi del Napoli, abbiamo aggiunto 175 posti dedicati ai tifosi azzurri. Il nostro impianto è da rimettere a posto, spero sia una bella festa e che ce la godremo tutti insieme. Tra l’altro il nostro obiettivo è quello di avere uno stadio nuovo. Disposizioni per i tifosi del Napoli? Per l’arrivo dei pullman, per i tifosi organizzati, ci sarà un determinato luogo e da lì verranno accompagnati allo stadio. Molti tifosi del Napoli che vivono a Como ci arriveranno a piedi. Lo stadio di Como non ha mai avuto così tanta pressione positiva come succede col Napoli.

La società del Como? La cosa stupenda, da sindaco, è vedere l’approccio alle partite. Allo stadio viviamo sempre un momento di socialità, si vedono molte famiglie da noi. Nella nostra città la gara del Como è un momento di festa. Como-Napoli è un grandissimo evento per la nostra città, si sta vivendo al massimo quest’avventura con una società di prim’ordine. Mi auguro che questa festa continui anche nel pre e durante e nel post gara. Poi mi pare che le tifoserie di Como e Napoli vivano in sintonia.

Birra ai tifosi del Napoli? Questo dovrebbe succedere in ogni stadio, dalla Serie A alla Serie Z. Non posso pensare che ci possa essere un solo tifoso, o del Como o del Napoli, che sia disposto a rovinare questa festa. Vi dico che domenica Como sarà napoletana. Per il passato e gli episodi di violenza dico basta, noi italiani siamo un popolo civile e dobbiamo mantenere ad alti livelli la nostra onorabilità”.