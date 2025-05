Sindaco Manfredi: "Orgoglioso di club e città, niente incidenti! Vi svelo tutto sui bus scoperti"

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato ospite negli studi di Radio CRC per parlare dell'organizzazione relativa al bus scoperto e non solo. Di seguito le sue parole: "Tengo tanto alla città ed anche alla squadra, è una grande gioia per Napoli. Non ha vinto solo la squadra, ma anche la città questo scudetto. Gli scudetti degli anni 80 sono stati del genio e dell’improvvisazione, gli ultimi due invece rappresentano una società, una città ormai matura. Se oggi non programmi, non hai i conti a posto ed un’organizzazione non vai da nessuna parte. Sono orgoglioso di come hanno festeggiato tutti i napoletani, mi hanno chiamato altri sindaci per complimentarsi: vedo anche una crescita nei tifosi. Sono tornato a casa alle 4 e mezza, girando la città ed erano semplicemente tutti in festa: non ci sono stati incidenti gravi, solo cadute leggere da codice verde e giallo, niente di più.

Più tardi in conferenza stampa in prefettura spiegheremo tutti i dettagli relativi all’evento del bus scoperto. Si tratta di un evento organizzato insieme dal Comune e dalla SSC Napoli sotto l'egida della Prefettura. Lunedì alle 15 ci sarà il bus scoperto, che partirà dal Molo Luise fino a Piazza Vittoria e tornerà indietro. Abbiamo voluto accontentare i tifosi sia io che Aurelio, prevediamo quasi 100.000 persone intorno al bus. Agli estremi dell’area verranno messi 4 maxischermo per permettere a chi non riuscirà ad entrare nell’area di vedere tutto. L’evento si svolgerà in 2-3 ore: il pullman farà due giri. Saranno due bus, so che verrà De Laurentiis, ma non so se salirà a bordo. Credo che sarà bellissimo, anche con uno scenario fantastico, perché alle spalle della squadra ci sarà il nostro meraviglioso golfo.

È stata una gioia profonda, ho sempre sofferto di vedere sempre lo stereotipo verso Napoli. Rivedere la città che acquista tale autorevolezza vale tanto, dimostra che siamo una città vincente e che sa vincere.

Coppa America? Aumenterà il prestigio del nostro territorio. È stato un lavoro di squadra fatto con il governo, abbiamo lavorato 6 mesi con grande impegno, preparando un dossier estremamente competitivo dal punto di vista tecnico. Il team di valutazione è venuto a Napoli in incognita diverse volte, ma ho visto che avevano fiducia in noi: questo è ciò che mi ha reso felice. Ci siamo confrontati con grandi capitali, come Atene e Gedda.

Napoli capitale mondiale dello street food? Noi abbiamo inventato lo street food: è una tradizione culturale della città. Anche per i turisti mangiare per strada è una cosa rivoluzionaria. Hai il clima che ti aiuta, ma soprattutto la gente che ti accoglie.

Stadio Maradona? Stiamo lavorando ad un progetto molto qualificato. Lo stadio è degli anni 60, siamo convinti possa migliorare ma non sarà mai come uno stadio costruito oggi. Si lavora sul terzo anello con l’eliminazione del primo anello allungando invece il secondo. Si tratta di un lavoro che dovrà essere fatto con il Napoli, il Governo e la Regione che ha dato fondi per Salerno ed anche a Castellammare di Stabia. Con Aurelio ho un ottimo rapporto, ogni tanto litighiamo nell’interesse di tifosi e città. Insieme riusciremo a fare un bel percorso. Stiamo facendo progetto esecutivo terzo anello che potrebbe darci 8-10mila posti in più. Sono lavori che possiamo fare in maniera compatibile con l'utilizzo dello stadio, i lavori sono finanziati da noi. A breve uscirà decreto sport sugli stadi con il Governo. Prima pietra sullo stadio? Mi auguro che tra 6 mesi possiamo lavorare sul terzo anello: agli inizi del 2026.

Che Napoli lascerò al termine del mio mandato? Spero di lasciare una Napoli contemporanea. Napoli è stata storicamente un punto di riferimento per l'Europa, una capitale: dobbiamo ritornare ad essere tale, sul fronte culturale e non solo. La nostra mentalità sta tornando ad essere quella di una capitale: avere il coraggio di fare le cose e non lamentarsi.

Metropolitana? Per i primi tre mesi del 2027 arriveremo all'aeroporto con la metropolitana: anche questo è stato uno dei fattori che ci ha fatto assegnare la Coppa America. Dobbiamo ancora lavorare, come dice Conte "amma faticà".

Bagnoli? Abbiamo un quadro molto preciso con tutti i progetti approvati e tutte le risorse: le bonifiche a terra già sono in opera. Per il Parco dello Sport nel giro di qualche mese sarà completata la bonifica. Adesso inizierà il lavoro a mare, che sarà compatibile e modulato con la Coppa America: apriremo un riflettore mondiale su Bagnoli. Palazzetto dello sport Napoli Est? Il progetto esecutivo dovrebbe essere presentato entro il 30 maggio. L'iter burocratico impiegherà 6 mesi circa: gennaio 2026 possono iniziare i lavori".