Stramaccioni difende Inzaghi: "Napoli ha speso 150mln per miglior difensore e centrocampista"

Presente negli studi di DAZN, l'ex tecnico dell'Inter ed opinionista Andrea Stramaccioni, ha parlato anche del mancato Scudetto in casa Inter: "E' vero, l'Inter ha sciupato due grandi occasioni nel 2022 e oggi. Non voglio difendere la categoria, ma in questo percorso internazionale l'Inter fa due finali di Champions in tre anni. Ma poi perché è sempre colpa dell'allenatore se Perisic sbaglia la rimessa e Radu si fa gol da solo? O ne dico un'altra: perché se la società non individua un giocatore all'altezza e prende Palacios che fa fatica anche a Monza, perché è sempre colpa di Inzaghi?

L'Inter ha vissuto due estati difficili: il Napoli ha speso 150 milioni, ha preso chi voleva, il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante. Inzaghi chi ha preso? Martinez e i parametri zero. Io ci sto a dire che si poteva fare meglio, ma non dite sempre che Inzaghi poteva fare meglio: la società poteva prendere un difensore pronto o un cambio di Dumfries. Io l'Inter con i titolari non l'ho vista soccombere con nessuno. Se non vince la Champions? Io non do giudizi senza vedere le partite: col City è una sconfitta da cui è partito tutto. Dipende da come va: vediamo le partite".