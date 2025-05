Sindaco Parma: "Servirà anche intervento di agenti fuori regione per gestire ordine pubblico"

vedi letture

Il sindaco di Parma Michele Guerra è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli a pochi giorni dalla super sfida di domenica: “L’aspettativa rispetto a questo evento è alta, Parma-Napoli è una partita importante e noi speriamo sempre che siano sempre feste di sport. Vedo quanto è complessa la macchina organizzativa dell’ordine pubblico. Dobbiamo chiedere l’intervento di altri agenti da fuori regione. Mi chiedono di intervenire anche se non è sotto il mio controllo. Speriamo che i tifosi del Napoli possono godersi Parma anche dal sabato precedente all’incontro che abbiamo tante bellezze da far vedere”.

Per domenica settore ospiti del Tardini aperto a tutti i tifosi del Napoli, anche quelli non residenti in Campania. Lo ha spiegato il Napoli con una nota ufficiale. "La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Parma-Napoli, in programma domenica 18 maggio 2025, alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma saranno in vendita con le seguenti modalità. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di mercoledì 14 maggio 2025, presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti è concessa ai soli possessori di fidelity card del Napoli, ovunque residenti, con divieto di vendita on line".