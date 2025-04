Sindaco Qualiano: "Centro sportivo? ADL colpito dalla nostra zona. Stanno trattando tra privati"

vedi letture

“Apprendiamo con piacere che la notizia venga da fonti vicine al Calcio Napoli e non da ambienti vicini alla nostra amministrazione per questione di serietà e rispetto dei ruoli. Sono fasi delicatissime e il presidente De Laurentiis sta facendo le opportune valutazioni. Sappiamo – ha detto il sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - che negli ultimi mesi ha visionato diversi terreni e varie location e leggo che è stato colpito da una zona a noi vicina. Siamo orgogliosi ed aspettiamo l’evolversi degli eventi.

La scelta è nelle mani del presidente. Nell'ultimo anno e mezzo in cui abbiamo avuto contatti, siccome avevamo il piano urbanistico comunale avviato da poco, abbiamo fatto presente che i nostri suoli sembravano fatti appositamente per il centro sportivo del Napoli, con attività di centro-direzionale compatibili con gli uffici, con quelle turistico-alberghiere compatibili con la realizzazione di una ‘Foresteria’ e infine con le strutture polisportive atte alla realizzazione dei campi. Bisogna poi fare delle interlocuzioni con i privati che possiedono il terreno per trovare accordi sul prezzo. Le ipotetiche tempistiche? Se si sono sbilanciati a tal punto da prevedere i campi e la tribunetta, visto che sono necessari almeno 500 posti a sedere coperti e le postazioni tv per ospitare, secondo regolamenti Uefa, la Youth League, credo che siano a buon punto. Se i progetti sono pronti e bisogna intervenire con atti amministrativi da parte nostra c'è la più ampia disponibilità e penso che si possa procedere nel giro di qualche mese. Per il resto attendiamo. Ci sono tanti suoli coinvolti e non vogliamo finire nel tritacarne di qualcosa che possa non avverarsi.

Se risultano incontri a breve? Stanno trattando tra privati, la trattativa è avviata con loro, sì, così risulta. Speriamo di darvi la notizia che il territorio di Qualiano sia stata scelto per il nuovo centro sportivo. Oggi in comune scherzavamo, perché questa storia sembra il calciomercato: si sente parlare di Lucca, Zhegrova, poi magari non arriva nessuno e non si fa nulla.... per il resto sono assolutamente tifoso del Napoli. Per guardare le partite di Maradona divenni arbitro, così da ammirare Diego allo stadio con il tesserino dell’associazione arbitri. La zona del centro sportivo è ben servita dai trasporti, visto che a 4 minuti di macchina c’è una stazione delle Ferrovie dello Stato, denominata Ponte Riccio dove Troisi e Arena girarono una scena del film ‘Scusate il ritardo’, c’è l'Asse Mediano che collega Afragola con la tangenziale, c’è la Via del Mare e c’è infine il progetto, ipotizzato insieme al sindaco di Napoli Manfredi, del tram a due rotaie nella sopraelevata sulla circumvallazione... E’ un momento importante per la nostra zona: se De Laurentiis ha pensato a noi, può diventare qualcosa di positivo per tutto il litorale giuglianese e flegreo”.