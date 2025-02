Sky, Bucciantini: “Conte non si accontenterebbe del secondo posto”

Marco Bucciantini, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Caso VAR? Si è creata un po’ di confusione col protocollo e questo manda nel panico gli arbitri. Farei una regola unica per i falli di mano, senza dare spazio alle interpretazioni. Bisogna capire se il fallo di mano incide sulle possibilità dell’attaccante, non è giusto assegnare rigore se il fallo di mano è ininfluente. Bisogna semplificare la regola del fallo di mano.

Corsa scudetto? Quando alla 24esima ci son tre squadre a lottare non c’è nessun dirigente e nessun allenatore che firmerebbe per il secondo posto. Nemmeno Conte firmerebbe per il secondo posto. L’Inter s’è costruito la forza con le idee e col lavoro, ieri in campo c’erano diversi parametri zero ultratrentenni. Vedo un po’ di stanchezza mentale e fisica nel Napoli che ha pagato le gare con Atalanta e Juventus. Ora dovremo capire quanto tempo ci metterà il Napoli a ritrovare le energie.

Il mercato non ha aiutato Conte, chi è arrivato deve ambientarsi e mancano alcune pedine. Ora il campionato si decide perchè si combatte con avversari come stanchezza mentale e fisica. Conterà l’esperienza, il Napoli ce l’ha in panchina con Conte e l’Inter ce l’ha un po’ anche nella dirigenza e nella squadra. Conte è un fuoriclasse. Occhio all’Atalanta perchè è tornata nella corsa scudetto”.