Sky, Di Canio: “Conte paravento! Non è più quel City e lui non pervenuto in Champions”

Paolo Di Canio, ex calciatore e opinionista per Sky Sport, ha parlato di Antonio Conte e della Champions League ai microfoni dell'emittente satellitare: "Allenava squadre meno attrezzate? Chelsea e Juve erano meno attrezzate per vincere, ma poteva andare più avanti. Dobbiamo dirlo. Gli voglio bene ma Conte è un po’ paravento. Parla di maestri ma non è il City degli anni scorsi, ha perso col Tottenham e col Brighton, perde facilmente e perché difende malissimo, non ha quell’inerzia di quanto ti soffocava, ora alcuni sono scarichi per l’età vedi Bernardo Silva, Rodri è lontano parente di quello che conosciamo. Foden era scomparso, i giovani hanno il peso di dover subito arrivare ma non giocano con la squadra. Davanti quando ti puntano, ma dal centrocampo in giù...

Conte può fargli male con i giocatori di corsa e inserimento. Si può battere, può farlo. Conte mai pervenuto seriamente in Champions ed ora ha un’idea non così conservativa con quattro centrocampisti dietro una punta. Sono curioso di vederlo e spero di vedere almeno la prestazione contro un City in difficoltà ma che è sempre il City”.