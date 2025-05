Behrami: “Il Napoli stava per buttarlo via! Dicevamo non perderà mai punti…”

L'ex centrocampista di Lazio e Napoli, Valon Behrami, ha parlato della lotta scudetto al podcast Dazn: “Quando l’Inter era in vantaggio mi mettevo nei panni dei tifosi ed anche dei giocatori. All’inizio il secondo posto era un grande risultato, ma a questo punto non la puoi buttare via così. 3 settimane fa dicevamo ma dove li può perdere i punti? Invece mi immedesimavo in un giocatore e pensavo sta succedendo qualcosa di assurdo a 90’ dalla fine. Poi il pareggio della Lazio ha riportato l'entusiasmo, ma questa sensazione l’hanno vissuta tutti a Napoli. Assenze? Valgono per tutti”.

