Parolo e lo scenario peggiore: “Rosichi se non vinci per i pari con Genoa, Parma e Cagliari”

vedi letture

L'ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha commentato al classico podcast di Dazn le ultime curve del campionato italiano: "La follia è che ad un certo punto il Napoli pensava più a difendere il pareggio che ad attaccare. Il Napoli ha alzato un altro pallonetto, sperando nello smash sbagliato dall’Inter. A questo punto se non lo vince è una profonda delusione perché significa aver pareggiato con Genoa, Parma e Cagliari già salvo".

Parolo poi ha aggiunto: "Sarebbe una forte delusione. Conte non ha più energie, non sa cosa fare per dare qualcosa in più alla squadra. La rosa è da 75 punti al di là del tecnico, poi Conte ti dà 7-8 punti almeno e arrivi alla quota attuale. Per l’Inter è diverso. Ora se non lo vince c’è da rosicare tanto…”.