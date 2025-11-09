Sosa durissimo: “Prestazione di una squadra che vuole far fuori l’allenatore"

L'ex attaccante azzurro Roberto 'Pampa' Sosa, ai microfoni di Tele A nel corso di 'La Partita dei Campioni', ha commentato la disfatta degli azzurri che hanno perso 2-0 in trasferta contro il Bologna. Di seguito le sue dichiarazioni: "È la tipica partita che si gioca quando i giocatori vogliono far fuori l’allenatore. I giocatori non erano neanche arrabbiati sotto di due gol, quando lo vedo e lo dico per altre squadre e oggi devo dirlo per il Napoli".