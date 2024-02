Sosa: "Mazzarri fa un calcio vecchio di 15 anni. E' in confusione, ha detto 'ottima partita'"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante azzurro Pampa Sosa ha parlato della gara contro il Milan e non solo

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, l'ex attaccante azzurro Pampa Sosa ha parlato della gara contro il Milan e non solo: "La strada è difficile, il primo tempo è stato brutto, ho visto giocatori fuori posizione, Mazzocchi a sinistra cosa può fare in spinta a sinistra? Kvaratskhelia da solo su tutto il campo, Simeone solo in mezzo ai centrali. Vorrei essere ottimista, vivo a Napoli che è meravigliosa, ma è difficile, Mazzarri deve rimettere i giocatori al loro posto. Il Milan aveva enormi problemi dietro, senza i titolari, c'erano Kjaer Gabbia rientrato dal prestito, poi è uscito pure Kjaer per un giovane. Il Napoli poteva pure pareggiarla alla fine, ma i presupposti iniziali sono di un calcio vecchio.

Mazzarri nel post spiega che per una settimana hanno preparato il movimento di Theo arrivato sul gol, è un messaggio sbagliato pure per i calciatori. Come quando Juan Jesus al 45' con la Lazio disse che volevano attaccare. Pure sulla comunicazione, qui criticavamo Garcia, giustamente, ma Mazzarri cosa sta combinando? Mi dispiace moltissimo, ma cosa arriva ai giocatori? Torna a scaricare sul passato, dice che non c'era, ma i numeri negativi sono calcolati da quando lui arriva. Poi ha detto ottima partita, forse lui valuta solo gli ultimi minuti col 4-2-3-1 con tutti gli attaccanti dentro. Ma è il primo tempo che deve far riflettere! Dalle sue parole si capisce che è in difficoltà, dovrebbe portare positività. Il calcio di oggi va verso un'altra direzione, i metodi di Mazzarri sono vecchi, è una metodologia di 15 anni fa".