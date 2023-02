Specchia: "Un azzurro sta crescendo di partita in partita, è lui la sorpresa"

"Non ho più aggettivi per definire il gran lavoro di Spalletti"

TuttoNapoli.net

L'allenatore e opinionista Paolo Specchia è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live della domenica': "Non ho più aggettivi per definire il gran lavoro di Spalletti. La sorpresa è Zielinski che sta crescendo di partita in partita. Un giocatore con la sua qualità dovrebbe incidere sempre nel palleggio, ma spesso scarica invece di arrivare al tiro, si perde in scelte meno concrete. Quest'anno è cambiato in meglio come tutti. Tutti stanno crescendo. Questo Napoli ci regala bellezza. I giocatori vanno a pressare sempre, anche quando hanno messo in ghiaccio la partita. Il Napoli non cambia mai atteggiamento, non si snatura mai. Tutti danno tutto, sempre.