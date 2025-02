Spinazzola in conferenza: "C'è rammarico, delusione fino a martedì. Gol? Ecco cosa mi hanno detto quelli della Roma"

Al termine del match pareggiato 1-1 con la Roma, l'autore del gol del Napoli Leonardo Spinazzola è intervenuto in conferenza stampa: "Sicuramente c'è un pochino di rammarico, avremmo fino a martedì un po' delusione addosso. Abbiamo fatto grandi partite, anche oggi in questo grande stadio e contro una grande squadra come la Roma era difficile uscirne vittoriosi o con un punto, ma ci siamo riusciti. E' normale che prendere gol all'ultimo fa male".

Non hai esultato sul tuo gol. "Sono felice per il gol, e lo sarei stato doppiamente se avesse portato la vittoria. Con il pareggio diciamo che è andato un po' a sfumare il mio gol, il rammarico è più grande"

Cosa ti hanno detto i tuoi amici giallorossi dopo il gol? "No dopo il gol niente. Ho visto, me l'ha detto anche Pellegrini, che prima del gol mi aveva mandato a quel paese. Però non mi hanno detto niente. Mi hanno detto che non faccio mai un gol e proprio oggi dovevo farlo (ride, ndr.).

Nel secondo tempo vi siete abbassati un po' troppo? "Si. loro hanno messo tanti uomini di qualità e ci siamo abbassati un po' tanto. E' un errore che non è capitato con Juventus e Atalanta, avevamo continuato a pressare tanto. Dobbiamo dare merito anche agli avversari che ci hanno spinto lì in basso. Martedì vedremo col mister i nostri errori e dove potremo migliorare ancora".