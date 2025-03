Sportitalia, Ballarini: “Conte il più desiderato da tutti, non solo dalla Juve. Anche a Roma…”

vedi letture

Valentina Ballarini, giornalista di Sportitalia, nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com ha parlato anche del valzer panchine in Serie A e del futuro di Conte: “Gasperini si è praticamente “dichiarato” alla Roma. Messaggio chiaro che per me lo avvicina e non poco alla panchina giallorossa. La piazza mormora per gli attriti del passato tra Gasp e l’ambiente romano.

La piazza sogna ad esempio Conte dopo aver visto la fitta chiacchierata tra Ranieri e l’allenatore del Napoli a Coverciano. Già, Conte, il più desiderato da tutti, non solo dalla Juventus, dovesse succedere l’imponderabile con De Laurentiis”.