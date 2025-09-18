SSC Napoli, Baiesi: "Altri 5 anni al Maradona, poi andremo in uno stadio nuovo"

La riunione della Zes — la struttura governativa di missione che si occupa delle Zone economiche speciali — in programma stamattina è stata annullata. Per il calcio Napoli, con De Laurentiis a Manchester, era presente Gianluca Baiesi che ha ribadito la collaborazione con il Comune nella gestione di un impianto caratterizzato da criticità legate alla vetustà, chiarendo inoltre - si legge sul Corriere del Mezzogiorno - che i posti in tribuna autorità siano riservati esclusivamente ad autorità e ospiti del presidente.

"Pronti a collaborare ma quelle sale ora abbandonate noi le restauriamo e resteranno al Comune. Per i prossimi 5 anni resteremo al Maradona poi come vuole il presidente andremo nel nuovo stadioo. Il Maradona è vetusto, oggi non siamo in ordine con le normative Uefa perché non abbiamo nemmeno i parcheggi", le sue parole riportate da Il Mattino.