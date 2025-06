Conte: "Quest'anno dopo una partita sono stato durissimo coi miei"

Nella sua intervista speciale al magazine del Corriere della Sera, l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato anche del suo carattere e del suo rapporto con i suoi giocatori: "Il confronto duro se lo hai col singolo non è mai semplice. Non ho mai goduto di un rimprovero forte, se l’ho fatto è perché lo ritenevo necessario, rammaricandomi del fatto di non esser riuscito ad arrivare in un altro modo.

Ci sono però delle situazioni in cui devono percepire che sono molto arrabbiato. L’ultima in questa stagione è successa con i ragazzi dopo la sconfitta a Como. Eravamo 1-1 all’intervallo, hanno vinto loro nel secondo tempo perché hanno avuto più fame. Beh, lì sono stato durissimo. Si può perdere ma non perché gli altri hanno più cattiveria, più ambizione".