Stramaccioni esalta Alisson: "Infiamma lo stadio e fa bene al nostro campionato"

Andrea Stramaccioni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Napoli-Roma è stata una partita da Premier, uomo su uomo, gol bellissimi e tanto spettacolo. Napoli in emergenza cronica ed anche la Roma aveva tanti assenti. Abbiamo visto anche tanti giovani interessanti. Allison mi è piaciuto molto, è uno di quei giocatori che mancano al nostro campionato. Creano la giocata, puntano l’uomo e sono veloci.

Se arrivano presto purtroppo ce li portano via. Zaragoza nella Roma ed Allison nel Napoli hanno queste caratteristiche. La sostituzione di Rrhamani è stata forzata. Politano era molto centrale e lì fa fatica. Si è inventato la rotazione con Gutierrez con Matteo che si interscambiavano il ruolo. L’arbitro ha fischiato con lo stesso metro ed è stato bravissimo. Colombo ha avuto il polso della situazione”.