Infortunio McTominay, retroscena Roma: sabato stava benino, poi il forfait
Scott McTominay, ko contro il Genoa, ha già saltato Como e Roma, ma il suo rientro è più vicino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola facendo il punto della situazione sullo scozzese.
"Lo scozzese è stato benino sino a sabato, ha riposato e pareva avesse recuperato, poi ha dovuto arrendersi per non mettere in pericolo il finale di stagione. Dunque, senza addentrarsi nell'orizzonte, letture quotidiane. Però ora almeno cominciano a ripresentarsi alcuni giocatori e per domenica a Bergamo, altra sfida per la Champions, Gilmour ci arriva con una presenza rassicurante: lui nell'elenco dei convocati, dopo i 15' di ieri, ci sta di diritto. La settimana libera aiuta, almeno cosi dovrebbe essere".
