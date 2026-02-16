McTominay verso il recupero, stop Rrahmani e novità De Bruyne: ultime dall'infermeria

Il Napoli monitora con attenzione la situazione fisica di alcuni elementi chiave in vista dei prossimi impegni. Secondo quanto riferito da Sky Sport, lo stop di Amir Rrahmani è di natura muscolare: serviranno ulteriori accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero del centrale azzurro.

Segnali decisamente più incoraggianti arrivano invece per Scott McTominay. Per lo scozzese cresce la fiducia in vista del rientro a Bergamo contro l’Atalanta: i prossimi giorni saranno decisivi, ma si va verso il semaforo verde, con la decisione finale che dipenderà dalle sensazioni del giocatore.

Nel frattempo, a Castel Volturno è atteso anche Kevin De Bruyne, che inizierà un percorso di riatletizzazione dopo l’intervento e le terapie svolte in Belgio