Sky, Costacurta su Hojlund: "Lavoro pazzesco! Ndicka chiederà di riposare"
TuttoNapoli.net
Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista per Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club' nel post-partita di Napoli-Roma, terminata 2-2 e ha analizzato la prova dei due attaccanti di oggi: "Hojlund ha fatto un lavoro pazzesco come fa sempre, Ndicka chiederà di essere portato a riposare... Malen è micidiale, ha una tecnica in velocità... Guardate come ha lanciato Wesley in occasione del rigore".
Chi avrebbe preferito marcare oggi tra i due?
"Hojlund. Spalle alla porta forse deve ancora migliorare, lo stesso vale per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Malen mi sembra più avanti".
