Sky, Bergomi su Hojlund: "E' grosso, tornassi indietro non lo vorrei marcare"

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e oggi opinionista per Sky Sport, ha analizzato così il 2-2 della Roma in casa del Napoli: "Per i giallorossi è un'occasione persa, soprattutto per come difendono i giallorossi. Hanno interpretato bene la gara, ma sul gol di Alisson Santos potevano fare meglio. C'è stata una palla rilanciata lunga, avevano tutto il tempo per riorganizzarsi e difendere bene".

Chi preferirebbe marcare, Hojlund o Malen?

"Malen ha un indice di pericolosità altissimo, toglierlo ha ridato tranquillità alla difesa del Napoli. Ma Hojlund è grosso, tornassi indietro non lo vorrei marcare. Il Napoli comunque nelle difficoltà sta bene e fa prestazioni".

Cambiando argomento, sarebbe stato scandaloso se il VAR in Inter-Juventus avesse richiamato il guardalinee per parlare con l'arbitro?

"A Napoli il rigore venne concesso per l'intervento dell'assistente, quindi è già successo. Prendevamo in giro Inzaghi perché toglieva chi era ammonito, ora lo fanno tutti, è troppo facile prendere il secondo giallo".