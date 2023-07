Tardelli: "ADL non mi è mai stato simpatico, ma sinora non ha sbagliato nulla"

Il Napoli di De Laurentis ha cambiato allenatore e tecnico: saprà ripetersi? Questa la domanda posta dal quotidiano Libero a Marco Tardelli

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Il Napoli di De Laurentis ha cambiato allenatore e tecnico: saprà ripetersi? Questa la domanda posta dal quotidiano Libero a Marco Tardelli, che ha così risposto alla domanda sulle questioni di casa azzurra.

"Rivincere è più difficile che vincere. Non ho mai avuto una gran simpatia per De Laurentiis, uno che ama stare davanti a tutti e dimentica talvolta che il Napoli è dei napoletani. Ma sinora non ha sbagliato nulla, così come Spalletti che però se ne è andato".