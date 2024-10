Tardelli: "Nessuno mi diverte più del Napoli! Conte ha scelto Lukaku pur avendo Osimhen"

Nel suo articolo di fondo per l'edizione odierna de La Stampa, Marco Tardelli ha voluto esprimere un parere sulla Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Gli azzurri sembrano aver intrapreso una nuova via superando in questa pausa nettamente Israele e pareggiando in casa contro il Belgio dopo essere stati in doppio vantaggio ma in svantaggio dal punto di vista numerico: "Sembra che i nostri azzurri abbiano trovato la giusta via - ha sottolineato l'ex centrocampista campione del mondo nel 1982 -. La nuova strada di Spalletti è lastricata di certezze, una su tutte, è la voglia di appartenere ad un gruppo che può riscrivere un’altra fantastica favola per il calcio italiano. Giovani, vogliosi, sorridenti che seguono il loro allenatore. Un allenatore che ha ritrovato quello che aveva perso nell’avventura europea. Il coraggio di cambiare".

Il discorso si è poi spostato sul campionato italiano e su ciò che si è visto e si vedrà in campo. In particolare sul Napoli di Antonio Conte: "La squadra che più mi diverte è questo Napoli guidato da un Conte in grande spolvero, che con severità e rispetto paterno ha ricreato un nuovo Lukaku. Non tutti credevano nella sua scelta, avendo a disposizione Osimhen, ma come al soluto ha vinto la sua testardaggine".