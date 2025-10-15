Tesser: "Scudetto? "Napoli in pole, ma non lo vincerà con tanti punti di vantaggio"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’allenatore Attilio Tesser: “L’Italia ha fatto la partita che doveva fare fare, offrendo anche sprazzi di bel calcio. Si vede che questa squadra ha la grinta e il temperamento del suo condottiero. Certo, Donnarumma ha fatto un paio di parate importante, ma l’Italia aveva l’obiettivo dei playoff e ci è riuscita. Questo penso non possa essere che qualcosa di positivo. Oggi l’Italia ha abbondanza in attacco. Oggi tra Retegui e Pio Esposito il numero di attaccanti si è adeguato, inoltre sono entrambi finalizzatori di livello.

Mi piace molto i due attaccanti centrali davanti. Nel mio modo di allenare non sono mai mancati. Poi loro si cercano e hanno feeling. È successo sia con Kean che con Raspadori. Il Napoli gioca con fiducia, ma mai con presunzione. Ancora forse non va al 100% e ha bisogno ancora di una certa continuità. C’è questo valore aggiunto di De Bruyne, che con i meccanismi giusti porterà il Napoli a essere tra le sicure candidate per lo scudetto. Non penso potrà vincerlo con tanti punti di vantaggio, perché la concorrenza è alta: ma il Napoli parte sicuramente in pole position. Chi al posto di Lobotka? Per me il sostituto ideale è Gilmour”.