Alvino: "Leggo di improbabili cambi, a Torino Napoli molto equilibrato e con un solo obiettivo"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’ del prossimo impegno del Napoli contro il Torino: "Sento e leggo di improbabili cambi di formazione e cambi di modulo. Insomma fatto salvo e al netto degli infortuni di quelle che sono le esigenze di cambio di formazione, io molto onestamente faccio fatica a credere che il Napoli che inizia contro il Torino sabato, questo tour de force, sette partite in una ventina di giorni, quindi una gara ogni tre giorni, alla ripresa del campionato e dopo la sosta delle nazionali possa rivoluzionare la formazione.

Faccio fatica a pensare che Conte possa cambiare modulo e così presentarsi in una gara dall'altissimo coefficiente di difficoltà con delle novità così importanti. Molto sinceramente non ci credo, Antonio Conte è un allenatore che ha fatto dell'equilibrio la sua arma. Quindi sarà un Napoli sempre molto equilibrato, un Napoli molto attento che ha un solo grande preciso obiettivo. Il Napoli va a Torino per vincere!".