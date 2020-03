TN - Pres. Udinese su Meret: "E un campione, uno che fa la differenza. Il club lo tuteli..."

Situazione delicata quella del portiere azzurro Alex Meret: il friulano ha perso il posto da titolare con l'arrivo di Gattuso in panchina a discapito di David Ospina. Abbiamo chiesto in esclusiva ai nostri microfoni al Presidente dell'Udinese Franco Soldati (clicca qui per l'intervista integrale) cosa ne pensasse:

"Alex Meret è un frutto del vostro settore giovanile, che ne pensa del momento delicato che sta attraversando il ragazzo? Meret è un grande campione, una risorsa del Napoli, un giocatore che fa la differenza nonostante sia molto giovane. Il Napoli deve seguirlo, deve far si che torni velocemente ad essere quel gran portiere prima dell’arrivo di Gattuso. Meret è un ragazzo forte caratterialmente, molto in gamba. Mi dispiace che sia in panchina".