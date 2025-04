Rileggi live Torino, Vanoli in conferenza: "Avuto la fortuna di stare con un grande allenatore, Conte lo sta dimostrando anche a Napoli"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Torino Paolo Vanoli interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.17 - Inizia la conferenza stampa.

Il gol all'inizio ha cambiato i piani gara? "Da fastidio perché abbiamo fatto una buona prestazione ma se concedi due gol fotocopia al Napoli è difficile reagire. Abbiamo anche noi avuto due occasioni non sfruttate. Abbiamo fatto una buona prestazione con giorni in meno di riposo. Abbiamo retto nel secondo tempo. Nel primo ci è mancata un po' di profondità. Tutto sommato è una gara che ci serve per crescere, ci deve far capire che se vogliamo fare un altro step i dettagli sono fondamentali. Ora dobbiamo ricaricaricare le pile e pensare alla prossima gara".

Bisogna finire bene ora. "Dobbiamo essere un esempio per la maglia che indossiamo, l'ho detto ai ragazzi. In questo girone di ritorno e stasera l'abbiamo dimostrato. Ora riposiamo e poi andiamo carichi a Venezia, in casa vogliamo questi tre punti".

Come gestirà Conte questo finale di stagione? "Dimostra quello che ha vinto, devo prendere io consigli. Ho avuto la fortuna di stare con un grande allenatore e lo sta dimostrando anche qui a Napoli".

Che problema ha avuto Ricci? Cosa ti ha dato più fastidio che non hai visto in campo oggi? "Ha un problema al rotuleo e abbiamo provato fino al'ultimo a recuperarlo. Abbiamo recuperato anche Ilic e Valentino all'ultimo che sono giocatori importanti per questo rush finale. Contro le big, non puoi prendere quei gol regalati. Dobbiamo imparare su questo per fare una crescita mentale".

Sconfitta salutare per? "Ho detto tante cose da allenatore, incotravamo una squadra fisica e forte, siamo stati sul campo e abbiamo fatto buone cose ma troppo poco per portare a casa dei punti. Sono quelle gare che fanno capire cosa serve per fare un step in più. Sono i dettagli per restare in partita, la fatica è stata perché l'hanno subito indirizzato come volevano loro".

Giudizio sul suo primo campionato di A? "Devo cercare solo il meglio per il club e i tifosi, non posso darmi giudizio, saranno gli altri a giudicare. Non sono soddisfatto, sarei seduto se lo fossi".

Cosa è mancato sui gol? "Dobbiamo migliorare sulle marcature, mi sono arrabbiato perché non voglio che in area si marchi a zona. Più il primo gol, il secondo è stato bravo McTominay a fare rete. Sono comunque due gol da eviarre assolutamente".

23.26 - Termina la conferenza.