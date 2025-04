Torino, Vanoli: "Infortunio Ricci niente d'importante. Ilic e Sosa spero di recuperarli per Napoli"

Il Torino torna a vincere dopo oltre un mese, i granata superano l'Udinese per 2-0. Al termine del match, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Paolo Vanoli ha commentato la vittoria contro i friulani.

Siete tornati alla vittoria...

"Lo volevamo tutti, era da un po' che ci mancava, Volevamo a tutti i costi i tre punti, imparando in vista del futuro: ci sono gare da vincere, anche con sofferenza. E abbiamo dimostrato di essere squadra, ci mancavano Lazaro, Vlasic e Ilic, ma chi è sceso in campo ha dimostrato di essere presente. E' un aspetto importante, la squadra va davanti a tutto. Si può sempre migliorare, ma sono soddisfatto"

I protagonisti sono due ragazzi, Dembele e Perciun

"Abbiamo grande attenzione verso i giovani, un allenatore deve avere un colloquio continuo con il mister della Primavera. I giovani, se bravi e se hanno la testa, devono vedere come comportarsi in prima squadra. Non regalo nulla, né a Perciun né a Njie né agli altri: per emergenza, ne avevo bisogno. Sono stati pronti, ma deve essere soltanto l'inizio. Perciun deve capire che in Primavera avrà un'ulteriore pressione. Ora si goda il momento, è il suo compleanno ma non lo sapevo...Dembele? Sapete quanto io lo stimi. Stava attraversando un momento non facile perché non trovava spazio, ma questa deve essere la forza di un giocatore. E lui ce l'ha, ha pazienza e aspetta. Lotta ogni giorno, è un premio meritato"

E poi uno stadio così caldo è un altro bel segnale

"Da quando sono arrivato, sono sempre stati una parte importante. Anche in un momento difficile, i tifosi ci sono sempre stati. Stiamo mantenendo la promessa, è ciò che ho detto ai ragazzi: puoi vincere o perdere, i risultati cambiano la prestazione, ma dobbiamo essere un esempio fino alla fine. Poi il risultato è l'ago della bilancia...A Como non meritavamo di perdere, avevamo fatto un buon secondo tempo contro una squadra che a gennaio ha speso tot soldi. Nel ritorno stiamo facendo molto bene, volevamo questa vittoria. Possono anche essere non belle, ma importanti. E negli scontri diretti devi essere bravo a conquistare i tre punti"

Come stanno Ricci e Masina?

"Masina era tempo che non faceva i 90 minuti, aveva i crampi. Ricci è da una settimana che ha un sovraccarico sopra al ginocchio, lo stiamo gestendo ma non dovrebbe esserci niente di importante"

E Ilic e Sosa?

"Ilic in rifinitura ha preso un pistone sull'alluce e gli si è gonfiato, non riusciva a tenere la scarpa. E a Sosa gli si è girata un po' la caviglia, penso e spero in prospettiva Napoli di recuperare qualcuno"

Un giudizio su Adams

"Ha grande fiuto del gol, è al primo anno in Italia e ha capito subito le difficoltà. Mi piace davvero per il lavoro che fa per la squadra, oltre che per i gol: è stato bravo, dopo l'assenza di Zapata, a cambiare il suo modo di giocare. Ci serviva una punta che avesse profondità, lui dentro l'area ce l'ha. Ha margini di crescita, noi dobbiamo migliorare nel servirlo. Ma ha confermato con numeri e prestazioni che la società ha fatto un grande colpo"