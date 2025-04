Trentino Marketing, Rossini: "Un vanto ospitare il Napoli per il 14° anno, forte legame tra noi e il club"

Il Napoli ripartirà ancora una volta da Dimaro-Folgarida e dalla Val di Sole per la prima parte della preprazione estiva, sugellando un legame ormai consolidato che si rinnova per il quattordicesimo anno di fila: un vero e proprio record nel panorama calcistico internazionale. Il Club azzurro ha comunicato con una nota ufficiale le date del ritiro in Trentino.

A comunicare ufficialmente le date del nuovo ritiro è stato, oltre al Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, l’assessore al Turismo e Sport del Trentino e il Presidente dell’Apt Val di Sole Luciano Rizzi, il CEO di Trentino Marketing Maurizio Rossini: "Aver l’onore di ospitare per la quattordicesima volta il ritiro calcistico della Società Calcio Napoli in Trentino e in particolar modo nella nostra Val di Sole è per noi un vanto. Il Trentino è un territorio particolarmente vocato allo sport e in estate riesce ad essere strategico per numerose realtà sportive dal calcio alla pallavolo, dal basket alla scherma e alla ginnastica, tanto per fare alcuni esempi. Questo grazie ad un clima ideale, ma anche alle strutture sportive attrezzate e moderne e ai servizi che si distinguono per qualità e professionalità. Il fatto che il presidente Aurelio De Laurentiis abbia scelto Dimaro e Folgarida per iniziare il lungo percorso di preparazione atletica e tecnica in vista della prossima stagione agonistica anche quest’anno testimonia il forte legame fra il Trentino e la società partenopea, un club prestigioso e una tifoseria appassionata che apprezza le qualità ambientali e gastronomiche della Val di Sole. Dalla possibilità di praticare mille attività con le famiglie, al relax, ma pure alle malghe e alle locande dalla qualità e dall’atmosfera unica".