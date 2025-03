Trevisani incorona Elmas: "Un diamante! Potrebbe stare nel Real Madrid..."

Il giornalista Riccardo Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha speso parole al miele per un ex calciatore del Napoli: "Elmas e Casadei sono due acquisti che stanno facendo tanto bene. Poi su Elmas ho un’idea mia, per me Elmas può fare la riserva nel Real Madrid. È un giocatore tecnicamente mostruoso che sa giocare a calcio in maniera fantastica. È un diamante.

Tecnicamente eccezionale, proprio superiore di pensiero e di tecnica. Poi è chiaro che si esalta di più in una squadra dove può avere il contesto come a Napoli, dove entrava 25 minuti e faceva la differenza, in una squadra di palleggiatori che giocava bene. Se lo metti in una squadra diversa magari fa più fatica. Però lui è un altro che fa solo gol belli, il gol al Bologna è una roba senza senso, uno dei gol più belli del campionato. È uno tipo Reijnders, come gusto e senso estetico di giocare a calcio. Poi a Napoli poteva fare la riserva di Kvaratskhelia, la riserva della mezz'ala, la riserva del sottopunta... Per me è uno che se ci lavori può fare il falso 9 meglio di come sta facendo Koopmeiners“.