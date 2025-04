Trevisani: "Ora un Lukaku diverso: sportellate e qualità. Ha trovato gol e condizione"

Il giornalista Riccardo Trevisani, ai microfoni di Fantacalcio.it, ha dato i suoi giudizi per Napoli-Milan soffermandosi su alcuni dei migliori e peggiori in campo. Di seguito le sue dichiarazioni: "Spesso criticato, molto sottovalutato, ma alla fine sempre decisivo. Soprattutto quando si affronta i giocatori del Milan sul dischetto: Alex Meret prende 7 e gioca una partita importante, sia per la tranquillità con cui gestisce la palla con i piedi e sia quando si presenta davanti a lui Santi Gimenez.

Alla fine lo batte Jovic di tap-in sul quale Meret è incolpevole, ma altra grande prestazione del portiere del Napoli. Altra grande prestazione anche di Romelu Lukaku, tolto a sei minuti dalla fine dopo un’altra gara di sportellate e qualità, condita anche dal gol del momentaneo 2-0. È un periodo molto diverso per Lukaku rispetto ai primi mesi: ha trovato forma e condizione e anche gol con il Belgio. Ora sta bene, a differenza di Joao Felix che continua a stare male e continua senza alcuna ragione a rubare il posto a Rafael Leao. Se non nella follia di Conceiçao, che continua a metterlo in campo veramente senza un motivo e senza che abbia fatto una partita sufficiente da inizio avventura rossonera. E invece Leao entra e come sempre cambia la partita”.